Нужно создать интернет-магазин на joomla вот пример сайта http://silverado.by/ категории с выпадающем меню, слайдер, после топ 10 продуктов после понадобиться как тут http://www.ulmart.ru (новость, спец предложения, статьи) ...
Переделка интернет-магазина
Требуется переделать существующий магазин (Битрикс+ужасный код) на новой платформе (предпочтительно Magento).
Нужно:
1) Перенести дизайн магазина со старого движка на новый
2) Перенести каталог товаров/категории/заказы
3) Сделать интеграцию с 1С (1С Предприятие 8 управление торговлей для Украины)
4) Сделать интеграцию пользователей магазина с пользователями другого сайта (Авторизация + скидки). Взаимодействие через SOAP
5) Сделать подтягивание новостей из сайта. Взаимодействие через SOAP
6) Сайт должен справляться с нагрузкой до 100 пользователей в минуту.
7) Возможно, нужно будет провести работы по причесыванию верстки и подогнать дизайн под новый движек.
Эта работа исключительно для фрилансеров с Украины! Предпочтительно Киев.
Заявки фрилансеров
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