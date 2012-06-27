Интернет магазин с дополнительным сервисом Конкурсы. Подробности во вложении. Дизайн интерфейсов может немного поменяться т.к. до конца еще не готов. Сами макеты еще не готовы.

Требуется верстка из psd и программирование сайта.

Очень хочется увидеть примеры работ и админок. Мы хотим убедиться, что исполнитель обладает необходимым опытом и мы получим нужный функционал.

Указывайте платформу, цену и срок!!!

Подробное ТЗ приложил!!!