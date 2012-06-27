Магазин с дополнительным сервисом Конкурсы.

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Закрыт2 заявки113 просмотров

Интернет магазин с дополнительным сервисом Конкурсы. Подробности во вложении. Дизайн интерфейсов может немного поменяться т.к. до конца еще не готов. Сами макеты еще не готовы.

Требуется верстка из psd и программирование сайта.

Очень хочется увидеть примеры работ и админок. Мы хотим убедиться, что исполнитель обладает необходимым опытом и мы получим нужный функционал.

Указывайте платформу, цену и срок!!!

Подробное ТЗ приложил!!!

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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