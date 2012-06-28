Приватно для Хайрутдинов Марк (maarkus)

$360
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Завершен1 заявка137 просмотров

Надо установить вебасист, интегрировать дизайн, настроить нужный функционал.

Всего 6 страниц. Исходники в psd.

13 лет назад
xels
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

maarkus
Марк 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$360
14 дней
Спасибо, Марк! Все выполнено четко по ТЗ в оговоренные сроки. Все вопросы решались моментально и однозначно. За всю мою практику общения с удаленными сотрудниками могу с уверенностью сказать, что Марк один из лучших: четко следует поставленно задаче, работает быстро и качественно.
Доволен сотрудничеством с Алексеем, техническое задание было поставлено четко, все возникающие вопросы решались быстро и грамотно. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

maarkus
Марк 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад