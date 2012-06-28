Модуль для Webasyst + доработки.

$100
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Здравствуйте. Нужен модуль заказа на 1 странице типо этого http://modules.webasyst-club.ru/desc/fastcheckout2.html

Так же надо доработать модуль "обратный звонок" и переделать его в "быстрый заказ" (добавить нужных полей).

+ различная мелочь, но это отдельно.

Интересует цена за подобный модуль, и если у вас есть готовый - то нужна его цена и работающий пример.

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HTMLWebasyst
13 лет назад
baraev_lol
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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