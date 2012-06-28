Интернет-магазин

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Закрыт13 заявок202 просмотра

Здравствуйте.

Требуется:

1.) Создать интернет магазин, даже интернет-каталог схожий по функционалу с _bikefun.ru

2.) Или на основе OpenCart с закрытием ненужных функций и оптимизацией админки

3.) Или на основе этого самописного движка: _bikefun.ru скриншоты админки прикреплены в аттач

4.) Указывайте сроки и стоимость

5.) Оплата по факту

Opencart
13 лет назад
Roma-Dodger
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров