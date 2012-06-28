Макеты предоставлю, оплата по факту выполнения проекта. Цена - 5 000 руб.
Натянуть дизайн на shopCMS
Есть дизайн в PSD, нужно натянуть его на shopCMS.
Бюджет ограничен.
Пишите свой скайп или аську и примерные сроки выполнения.
Дизайн покажу при переписке
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