Натянуть дизайн на shopCMS

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка124 просмотра

Есть дизайн в PSD, нужно натянуть его на shopCMS.

Бюджет ограничен.

Пишите свой скайп или аську и примерные сроки выполнения.

Дизайн покажу при переписке

13 лет назад
web-optimist
Опти 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров