Создать интернет-магазин

$500
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Завершен23 заявки441 просмотр

Создать интернет магазин на своей или коробочной CMS (Битрикс, Umi)

Продажа обуви

Дизайн есть

ТЗ прикрепляю

13 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$500
16 дней
Все ок!
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Заявки фрилансеров

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад