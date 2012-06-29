Создать интернет магазин на своей или коробочной CMS (Битрикс, Umi) Продажа обуви Дизайн есть ТЗ прикрепляю
Интернет-магазин на вебасист
Необходимо продолжить проект, пока сверстана и натянута только главная страница. Работа у меня на сервере.
Без предоплаты.
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