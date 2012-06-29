Интернет-магазин на движке osСommerce

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок158 просмотров

Добрый день.

Есть необходимость сделать шаблоны для интернет магазина парфюмерии на движке osСommerce.

Бюджет минимальный.

Как вариант просто найти готовые шаблоны нужной тематики, опробовать что они работают, возможно поменять цвета.

Спасибо, жду предложений.

13 лет назад
VelikiyA
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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