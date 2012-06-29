Создать интернет магазин на своей или коробочной CMS (Битрикс, Umi) Продажа обуви Дизайн есть ТЗ прикрепляю
Интернет-магазин на движке osСommerce
Добрый день.
Есть необходимость сделать шаблоны для интернет магазина парфюмерии на движке osСommerce.
Бюджет минимальный.
Как вариант просто найти готовые шаблоны нужной тематики, опробовать что они работают, возможно поменять цвета.
Спасибо, жду предложений.
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