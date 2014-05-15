Внесение доработок по И-нет магазину (OpenCart)

Есть Интернет-магазин запчастей к авто и спецтехнике на OpenCart. Требуются доработки и внесения поправок. Пример То, что надо выполнить во вложении.

От исполнителя требуется знание дела, опыт работы с OpenCart, творческая активность.

Сроки исполнения — в зависимости от приоритетности задачи, по согласованию.

Оцените каждый пункт по стоимости и срокам, можно оставить информацию здесь, или отправить на e-mail.

В задании описала все как можно более подробно. По ходу дела все детали можно будет уточнить. Однако надеюсь, что саму суть задачи обрисовал правильно.

Выполнение проекта предполагается поэтапно, возможно даже по пунктно, в зависимости от сроков исполнения каждого пункта. По окончании каждого этапа производится перечисление денежных средств.