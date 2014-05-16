Переделка интернет магазина

Есть интернет магазин (готовый и полностью рабочий) написан на старой Joomla

Задача перенести или заново сделать на современном движке типа Opencart основной сайт и обязательно разработки адаптивной версии сайта !

При этом сохранить основной принцип работы с магазином (это обновление с файла CSV с самописной программы! и привязка запчастей к авто). вот сайт renoshka.com.ua

Краткое ТЗ

- Нужно сделать новый дизайн

- Переделка основного сайта на новый движок ( или изготовление нового )

- Адаптивная версия сайта

- Регистрация клиентов с системой баллов (индивидуальные скидки и цены на сайте)

- Всплывающая корзина

более подробное ТЗ при общении (желательно Украина, для простоты связи и общения)