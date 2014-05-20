Подключить google e-commerce Joomshopping

Нужно решить ряд задач. 1. В новых категориях когда туда заливается товар перестало отображаться количество. 2. Не добавляется Производитель в карусель производителей. 3. Сделать что бы карусель Производителей крутилась автоматически. 4. На блоговой странице не отображаются все опубликованные материалы, ...
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На странице благодарности собрать данные о покупке. Пример запроса: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ecommerce
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