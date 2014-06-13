Доработка Presta Shop

Нужно доработать следующие пункты на сайте:

1. Не работает корзина. Сделать добавление товара в корзину без перезагрузки страницы, ошибка в вёрстке-не видно ссылки «просмотреть корзину».

2 Не работают фильтры категорий, перевести англоязычные слова.

3. Создание страницы контактов: http://new.svitparketu.com.ua/contact-us

4. Ошибки вёрстки (текст размещён в бекграунде):

http://new.svitparketu.com.ua/209-terrasnaya-doska

http://new.svitparketu.com.ua/15-parketnaya-khimiy...

http://new.svitparketu.com.ua/8-parket

http://new.svitparketu.com.ua/10-probkovoe-pokryti...

http://new.svitparketu.com.ua/7-massivnaya-doska

http://new.svitparketu.com.ua/9-parketnaya-doska

5. Страница товара:

http://new.svitparketu.com.ua/parketnaya-doska/964... не работают комментарии;

не работает выбор к-ва;

в левую колонку вывести последние просмотренные товары и/или популярные/рекомендуемые;

при добавлении товара в корзину выскакивает ошибка: скрин 1;

6. Добавить ссылку «Производители» в верхнее нав. меню (в самом верху)

7. Отключить вывод новостей и ссылок на главной внизу страницы

8. Починить регистрацию

9. Добавить социальный плагин "поделиться записью"

Замечен ещё один момент, что при установке стандартного шаблона движка: http://iapple.kiev.ua/ большинство функций работает. Из чего следует, что возможно нужно просто сделать нормальную вёрстку под Prestashop.

Но, как лучше: править функционал по готовой вёрстке или сделать новую- вопрос. Жду заявок с конкретными предложениями!