Перенос магазина с Virtuemart на opencart

Есть готовая верстка (адаптивная под разные расширения), необходимо из неё сделать шаблон.

Дополнительно:

1. Корзина на 1 странице

2. Обратный звонок. В форме нужны: имя, телефон, сам вопрос и строка «позвонить с_до_»

3. Автоматическое сохранение адресов заказчиков

4. Рассылка писем (возможность подписки/отписки от писем)

5. Автосохранение корзины без регистрации, например клиент ушёл с сайта и когда снова

вернулся, в корзине выбранные товары остаются.

6. На странице товара необходим раздел «с этим товаром покупают»

7. Необходима функция пометки товара как «новинка» и «акция»

8. В акциооных товарах необходима зачеркнутая цена и соответственно новая цена

9. Статусы товара: есть в наличии, ожидается, нет в наличии

10. Товары со статусами «ожидается» и «нет в наличии» должны распологатся внизу, под товарами, которые есть в наличии. (в конце списка)

11. Функция просмотра страниц с товарами: постраничный просмотр и «посмотреть всё». Это

должно корректно работать и на моб устройствах.

Напишите пожалуйста, предпологаемые сроки и бюджет.