Перенос магазина с Virtuemart на opencart

Нужно решить ряд задач. 1. В новых категориях когда туда заливается товар перестало отображаться количество. 2. Не добавляется Производитель в карусель производителей. 3. Сделать что бы карусель Производителей крутилась автоматически. 4. На блоговой странице не отображаются все опубликованные материалы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая верстка (адаптивная под разные расширения), необходимо из неё сделать шаблон.
Дополнительно:
1. Корзина на 1 странице
2. Обратный звонок. В форме нужны: имя, телефон, сам вопрос и строка «позвонить с_до_»
3. Автоматическое сохранение адресов заказчиков
4. Рассылка писем (возможность подписки/отписки от писем)
5. Автосохранение корзины без регистрации, например клиент ушёл с сайта и когда снова
вернулся, в корзине выбранные товары остаются.
6. На странице товара необходим раздел «с этим товаром покупают»
7. Необходима функция пометки товара как «новинка» и «акция»
8. В акциооных товарах необходима зачеркнутая цена и соответственно новая цена
9. Статусы товара: есть в наличии, ожидается, нет в наличии
10. Товары со статусами «ожидается» и «нет в наличии» должны распологатся внизу, под товарами, которые есть в наличии. (в конце списка)
11. Функция просмотра страниц с товарами: постраничный просмотр и «посмотреть всё». Это
должно корректно работать и на моб устройствах.
Напишите пожалуйста, предпологаемые сроки и бюджет.
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