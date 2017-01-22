Страницы отрисованы, платформа установлена, сайт спарсен. Нужно сверстать и натянуть страницы, привести сайт к готовому рабочему состоянию. Пилотные сайты подскажу. ТЗ в личку. Стоимость работы, сроки озвучивайте обязательно. Наличие постоянного контакта с исполнителем, поэтапная сдача ...
Программист. Доработка интернет-магазина
Программист. Доработка интернет-магазина Samokatclub. Дальнейшее сопровождение. Удаленная работа.
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