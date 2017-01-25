Нужен опытный специалист, который очень хорошо знает эту CMS. Подробности в личку пришлю.
Специалист по MODX Evolution. Импорт на сайт по готовому файлу
Необходимо файл (прикрепил) импортировать на сайт s4u.com.ua и обновлять информацию по товарам. Пример файла выгрузки прикрепил. Так же необходимо рассчитывать цену с доллара в гривну по актуальному курсу (курс смотрим по xml или json на http://content.finance.ua/ru/xml/currency-cash) и добавить цену с НДС (это цена по прайсу в грн. + 20%). Исправить дублирования поля Цена, при копировании позиции товара в админке. Более подробное ТЗ по указанным пунктам отправлю в ЛС. Пишите сразу ориентировочную цену и сроки реализации.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины18 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте ,уважаемые коллеги !Интересует цена и сроки исполнения.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт www.keramkot.ru. Нужно его сделать заново с новым дизайном и новой системой управления сайтом. Дизайн или готовый шаблон дизайн должен быть адаптивный для всех устройств. Нужно: добавить оплату картами и яндекс деньгами. ...Интернет-магазины42 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать магазин на opencart 2. Доработки не сложные: изменить текстовки в письмах, добавить варианты оплат и тд. Подробное ТЗ в личку. Ищу хорошего, ответственного специалиста.Интернет-магазины14 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать аналогичный интернет магазин https://www.skechers.com/en-usИнтернет-магазины24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо помочь установить и настроитm слайдер в интернет-магазине. Можно готовое решение. Легко обновляемое и настраиваемое. Варианты слайдеров и цена.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать адаптивную версию интернет-магазина для мобильных устройств. Магазина работает на ocStore 1.5.1.3 базовый шаблон значительно переработанный как по дизайну так и по функционалу.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать интернет магазин по теме косметика на PrestaShop.(Включая дизайн и наполнение магазина. Порядка 10 позиций) В Магазине обязательно должны быть представлены и подключены следующие возможности Регистрация на сайте с автоматическим предоставлением скидки всем ...Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать карточку товара интернет магазина наручных часов. Доработать мобильную версию. Наличие положительных отзывов обязательно.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Программист. Доработка интернет-магазина Samokatclub. Дальнейшее сопровождение. Удаленная работа.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт8 лет назад