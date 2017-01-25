Специалист по MODX Evolution. Импорт на сайт по готовому файлу

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Необходимо файл (прикрепил) импортировать на сайт s4u.com.ua и обновлять информацию по товарам. Пример файла выгрузки прикрепил. Так же необходимо рассчитывать цену с доллара в гривну по актуальному курсу (курс смотрим по xml  или json на http://content.finance.ua/ru/xml/currency-cash) и добавить цену с НДС (это цена по прайсу в грн. + 20%). Исправить дублирования поля Цена, при копировании позиции товара в админке. Более подробное ТЗ по указанным пунктам отправлю в ЛС. Пишите сразу ориентировочную цену и сроки реализации. 

MODX
8 лет назад
maXtoniK
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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