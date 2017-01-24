Разработка интернет-магазина с нуля

Есть сайт www.keramkot.ru. Нужно его сделать заново с новым дизайном и новой системой управления сайтом. Дизайн или готовый шаблон дизайн должен быть адаптивный для всех устройств.

Нужно: добавить оплату картами и яндекс деньгами.

Нужна интуитивная корзина, простая в использовании.

Жду Ваших предложений. Спасибо!