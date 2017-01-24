Разработка интернет-магазина с нуля

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Закрыт42 заявки294 просмотра

Есть сайт www.keramkot.ru. Нужно его сделать заново с новым дизайном и новой системой управления сайтом. Дизайн или готовый шаблон дизайн должен быть адаптивный для всех устройств. 

Нужно: добавить оплату картами и яндекс деньгами. 

Нужна интуитивная корзина, простая в использовании. 

Жду Ваших предложений. Спасибо!

8 лет назад
designvh
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров