Доработка магазина на opencart.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт14 заявок157 просмотров

Необходимо доработать магазин на opencart 2. Доработки не сложные: изменить текстовки в письмах, добавить варианты оплат и тд. Подробное ТЗ в личку.

Ищу хорошего, ответственного специалиста.

Opencart
8 лет назад
Mathew
Матвей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров