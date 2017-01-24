Доработка магазина на opencart.

Необходимо разработать интернет магазин по теме косметика на PrestaShop.(Включая дизайн и наполнение магазина. Порядка 10 позиций) В Магазине обязательно должны быть представлены и подключены следующие возможности Регистрация на сайте с автоматическим предоставлением скидки всем ...