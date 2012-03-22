Рерайт в глоссарий

Очень положительный заказчик! Всегда ставил четкие задания и рамки. Отвечал на вопросы всегда сразу и с удовольствием. Вошел в положение моих временных проблем с интернетом :) Оплата производилась поэтапно и моментально, сразу после отправки. Нет ни единой претензии, всем довольна!! Спасибо!:)