Описания разделов сайта

КопирайтингЗавершен2 заявки145 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Нужен человек, способный написать описания разделов сайта, статьи ~2500 знаков. Тексты должны приятно рассказывать о услугах компании и мягко подталкивать потенциальных клиентов заказать услуги наших специалистов.

Хотелось бы услышать ваши предложения по цене (30-45р/1000) и увидеть примеры подобных описаний, если есть.

12 лет назад
rasskazov
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
25 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
tanushonysh
Татьяна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$120
7 дней
Отличная работа четко в назначенный срок. Практически никаких весомых замечаний. Доволен сотрудничеством.
Станислав - адекватный и приятный в общении заказчик. Четкая постановка задания и своевременная оплата. Рекомендую.
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