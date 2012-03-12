SEO рерайт

Нужен ответственный человек для наполнения 3-х блогов на тему SEO, программирование, новости социальных сетей и т.д. и т.п.

Что надо будет делать:

1. Находить интересный статьи по тематикам, которые я перечислил выше, источников куча, искать придется вам.

2. Делать глубокий рерайт, как это делать расскажу при переписке.

3. Публиковать статьи на блогах, статьи должны быть красиво оформлены + картинка + видео.

В неделю надо будет публиковать всего 9 статей, по 3 на каждый блог. Размер статей минимум 2000 символов, оплата идет посимвольная 1,5$ - 1000 символов, если статьи будут действительно качественными - то будут премии. Если посчитать - то в месяц получится от 108$.

Для подтверждения вашей квалификации я попрошу вас написать пробную статью

Всем кто будет мне писать по поводу этого объявления:

- цену не обсуждаю;

- пробная статья - обязательная.