SEO рерайт

КопирайтингЗакрыт5 заявок226 просмотров
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Нужен ответственный человек для наполнения 3-х блогов на тему SEO, программирование, новости социальных сетей и т.д. и т.п.

Что надо будет делать:

1. Находить интересный статьи по тематикам, которые я перечислил выше, источников куча, искать придется вам.

2. Делать глубокий рерайт, как это делать расскажу при переписке.

3. Публиковать статьи на блогах, статьи должны быть красиво оформлены + картинка + видео.

В неделю надо будет публиковать всего 9 статей, по 3 на каждый блог. Размер статей минимум 2000 символов, оплата идет посимвольная 1,5$ - 1000 символов, если статьи будут действительно качественными - то будут премии. Если посчитать - то в месяц получится от 108$.

Для подтверждения вашей квалификации я попрошу вас написать пробную статью

Всем кто будет мне писать по поводу этого объявления:

- цену не обсуждаю;

- пробная статья - обязательная.

12 лет назад
Armi
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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