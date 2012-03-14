Рерайт статей и новостей (приватно для karver)

$30
КопирайтингЗавершен2 заявки165 просмотров
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Добрый день! есть еще небольшое задание... для полной заполняемости сайта нужно несколько статей и новостей... на каждый материал где то около 1000 символов... опять же главное уникальность...

Рерайт двух статей:

http://hd - antenna . ru/staty/o-sputnikovyh-antennah....

http://hd - antenna . ru/staty/pochemu-my-vybiraem-spu...

Рерайт 6 новостей:

http://www. spektr - tv .ru/news-otr/992.php

http://www. spektr - tv .ru/news-otr/997.php

http://www. spektr - tv .ru/news-otr/1023.php

http://www. spektr - tv .ru/news-otr/1027.php

http://www. spektr - tv .ru/news-otr/1072.php

http://www. spektr - tv .ru/news-otr/1034.php

12 лет назад
strominov_vitaly
Виталий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
12 лет назад
$30
1 день
В очередной раз заказываю у Александра рерайт. Задание сложное, но выполнено как всегда на высшем уровне. Уникальность текстов 99-100%. Отличная работа. Спасибо!
Прекрасный заказчик! Очередное сотрудничество на "отлично". Рекомендую, как ответственного и пунктуального.
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