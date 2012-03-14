Рерайт статей и новостей (приватно для karver)

Добрый день! есть еще небольшое задание... для полной заполняемости сайта нужно несколько статей и новостей... на каждый материал где то около 1000 символов... опять же главное уникальность...

Рерайт двух статей:

http://hd - antenna . ru/staty/o-sputnikovyh-antennah....

http://hd - antenna . ru/staty/pochemu-my-vybiraem-spu...

Рерайт 6 новостей:

http://www. spektr - tv .ru/news-otr/992.php

http://www. spektr - tv .ru/news-otr/997.php

http://www. spektr - tv .ru/news-otr/1023.php

http://www. spektr - tv .ru/news-otr/1027.php

http://www. spektr - tv .ru/news-otr/1072.php

http://www. spektr - tv .ru/news-otr/1034.php