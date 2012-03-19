Приватный проект для Гонтаренко Ксении (Scorp13)

Добрый день! есть еще небольшое задание... для полной заполняемости сайта нужно несколько статей и новостей... на каждый материал где то около 1000 символов... опять же главное уникальность... Рерайт двух статей: http://hd - antenna . ru/staty/o-sputnikovyh-antennah.... http://hd - antenna ...