Написание SEO контента для сайта (рерайт)

Требуется составить 150 анкоров по 80-100 символов. Опыт составления обязателен. Стоимость указывайте.
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Рерайт текста с учетом ключевых слов. Объем ~ 16к
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