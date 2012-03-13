Нужно написать описание программы для mac store

$50
КопирайтингЗакрыт1 заявка174 просмотра
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Нужно написать толковое описание программы (продаваемое)...

для macstore

просьба писать только тем кто разбирается в софте, и в состояние написать обзор о программе...

елси вы незнаете что такое mac store просьба тоже не писать....

12 лет назад
bulova
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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