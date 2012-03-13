Нужно написать уникальные статьи

Добрый день! Необходимо написать подробное техническое задание в сжатые сроки (1-1,5 недели). Суть: портал, который работает как посредник между СТО. Подробнее в личной переписке (определенная часть уже немного описана). Интересуют исполнители, которые могут сделать работу в конкретно ...
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Нужно описать
(написать) уникальный текст для хорошей индексации поисковиками. http://deluxhome.com.ua/content/umnyy_dom/
Брать пример с сайта http://www.eremont.ru/umidom/vozmozhnosti_umnogo_doma/ для того чтобы не писать чепуху.
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