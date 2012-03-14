Рерайт диплома

КопирайтингЗакрыт21 заявка267 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! необходимо переделать текст диплома по юриспруденции(договор поставки) так, что бы он прошел программу антиплагиата. текст примерно 100 тыс символов. кого заинтересовало, пишите, по цене договоримся

12 лет назад
sasha9928
Алекандр 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Текст на главные страницы о гостиницах и отелях

    Нужен текст на главные страницы сайта. Сайт службы бронирования гостиниц по С-Петербургу. Текст должен быть красиво написан и оформлен в Word с форматированием, а не просто набран. В тексте должны быть элементы списка, красные строки. В общем ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтинг по тематике "Азартные игры"

    Требуется копирайтер для долгосрочного сотрудничества. Задача: Написание оптимизированных текстов (по ТЗ) по тематике "Азартные игры" Требование: стабильное выполнения заказов, написание около 10 000 знаков в сутки. Оплата: 3$ за 1000 знаков.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи для Миралинкс

    $100

    Нужно написать 15 статей по 3000 знаков. На каждую группу по 1 статье. Уникальность 100%, стиль, орфография, лексика. Требования: * статья 3000 знаков * уникальность статей (принятие Миралинксом) * Правильное распределение анкоров в тексте Статья должна состоять: -Title -description -названия ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайтинг статей

    $100

    Качественный SEO (!) рерайтинг на тематику, посвященной здоровому образу жизни. Вопрос необходимо решить достаточно оперативно! Примерный объем 30 000 слов. Какие-либо задержки не приемлемы. Язык — русский. Тематика — здоровый образ жизни. В заявке прошу уточнить ваш ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно написать уникальные статьи

    Нужно описать (написать) уникальный текст для хорошей индексации поисковиками. http://deluxhome.com.ua/content/umnyy_dom/ Брать пример с сайта http://www.eremont.ru/umidom/vozmozhnosti_umnogo_doma/ для того чтобы не писать чепуху. Цикл информационных статей

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад