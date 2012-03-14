Приватный проект для Грамович Марина (marinesko)

$70
КопирайтингЗавершен2 заявки138 просмотров
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Написать корпоративный текст для буклета Нефтеперерабатывающей компании, разделы: история, о компании, преимущества, развитие отрасли в целом, достижения, платы на будущие

общий объем 20 000 знаков

сроки 5 дней

12 лет назад
brand_kz
Яна 
37 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
12 лет назад
$200
5 дней
Работа выполнена как всегда на высшем уровне! рекомендую!
Не в первый раз сотрудничаем с Яной, и всегда от сотрудничества - только самые приятные впечатления. Чёткие задания, своевременная оплата, адекватное общение. Рекомендую!