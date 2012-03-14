Техническое задание для Интернет-магазина

$500
КопирайтингЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Доброго времени суток!

Необходимо написать подробное техническое задание в сжатые сроки для интернет магазина ювелирных изделий, базовые пожелание выложены в прикрепленном файле.

В случае успешного выполнения работы поступят следующие заказы.

12 лет назад
pryvat
Юра 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад