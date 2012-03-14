Статья о шаблонах для CMS

Нужна статья о шаблонах для конкретной CMS. 3000 знаков, 1$ за 1000 знаков без учета пробелов. Статью будут читать люди, поэтому нужно написать что-то осмысленное и логически выстроенное, то есть статью для читателя, а не для поисковых систем. Примерно в центре статьи нужно будет вставить один ключ.