Короткие описание к материалам сайта

Доброго времени суток. Необходимо написать n-ное (пока штук 10, потом, возможно, больше) количество текстов под ключи (вхождение от 4-х в ядре) на медицинскую тематику. Приветствуется опыт подобной работы или мед. образование, а также примеры в портфолио. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На первом сайте холодильного оборудования есть четыре категории с файлами (книги, документация, рефераты, программы), нужно со второго сайта (ссылку предоставлю) скачать по 10 файлов для каждой категории, составить для них небольшое описание (что они из себя представляю) и закачать на первый сайт.
Требования:
- объем описания 300 зпб
- уникальность
Стоимость:
-0.5$ за файл
Оплата:
- Webmoney z-кошелек
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