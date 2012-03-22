Короткие описание к материалам сайта

КопирайтингЗавершен6 заявок218 просмотров
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На первом сайте холодильного оборудования есть четыре категории с файлами (книги, документация, рефераты, программы), нужно со второго сайта (ссылку предоставлю) скачать по 10 файлов для каждой категории, составить для них небольшое описание (что они из себя представляю) и закачать на первый сайт.

Требования:

- объем описания 300 зпб

- уникальность

Стоимость:

-0.5$ за файл

Оплата:

- Webmoney z-кошелек

12 лет назад
neTp9c
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Lenochok
Елена 
55 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$20
4 дня
Елена, отлично справилась с проектом. Учла все требования и внесла необходимые корректировки во время выполнения. Спасибо :)
Четко поставленная задача, уместные корректировки. Своевременная оплата. Была очень рада сотрудничеству.
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