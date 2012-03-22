Короткие описание к материалам сайта

На первом сайте холодильного оборудования есть четыре категории с файлами (книги, документация, рефераты, программы), нужно со второго сайта (ссылку предоставлю) скачать по 10 файлов для каждой категории, составить для них небольшое описание (что они из себя представляю) и закачать на первый сайт.

Требования:

- объем описания 300 зпб

- уникальность

Стоимость:

-0.5$ за файл

Оплата:

- Webmoney z-кошелек