SEO-тексты на медицинскую тематику

Светлана отлично справилась с достаточно непростой задачей написания узкоспециализированных текстов. Особенно хочется отметить ее гибкость и вариативность в написании: попросила переделать текст по стилистике - все было сделано быстро и внятно. Ну и, конечно, главное правило хорошего фрилансера - почти всегда на связи и готова к диалогу. Рекомендую.