Нужно сделать рерайт 7 статей

Суть работы. Необходимо написать 7 статей на спортивную тематику, исходники предоставляю. Готовый материал должен быть уникальным и самое главное легко приятно читаться! Ищу грамотного специалиста, заявления вроде "я за день справлюсь с 30.000 символов" поверьте не только у меня вызывают лишь смех ;)