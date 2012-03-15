Рерайт статьи строительной тематики

Нужно сделать рерайт статьи в четком соответствии с ТЗ. На данный момент статьи с сайта были растасканы партнерами, поэтому нужно сделать их абсолютно уникальными, не просто перестановка слов и замена синонимами, а качественный рерайт (т.е. перечитали текст, и донесли все то же самое своими словами).

Добавить ключи которые будут в ТЗ. Так же нужно будет использовать термины из списка который я предоставлю.

Текст должен получиться интересным, легко читаемым, структурированным (заголовки, абзацы, подзаголовки). Наличие технического образования приветствуется. Опыт написания статей по строительству обязателен

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