Рерайт статьи строительной тематики

КопирайтингЗакрыт29 заявок243 просмотра
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Нужно сделать рерайт статьи в четком соответствии с ТЗ. На данный момент статьи с сайта были растасканы партнерами, поэтому нужно сделать их абсолютно уникальными, не просто перестановка слов и замена синонимами, а качественный рерайт (т.е. перечитали текст, и донесли все то же самое своими словами).

Добавить ключи которые будут в ТЗ. Так же нужно будет использовать термины из списка который я предоставлю.

Текст должен получиться интересным, легко читаемым, структурированным (заголовки, абзацы, подзаголовки). Наличие технического образования приветствуется. Опыт написания статей по строительству обязателен

Цена 100 рублей за 1000 знаков.

12 лет назад
astraloginez
Юрий Петров 
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
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