Приватный проект для Петраковой Катерины

$50
КопирайтингЗавершен2 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать 2 статьи для юридического сайта.

12 лет назад
lasmaster
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ketarina
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Работой Катерины доволен, тексты получились интересными и 100% уникальными, спасибо.
Интересный заказ, быстрая проверка и моментальная оплата. Что еще нужно исполнителю для счастья? Была рада сотрудничеству, надеюсь оно было взаимоприятным. Обращайтесь:) Редактировать
  • Похожие заказы

  • Написать инструкцию по сборке

    $250

    Я предоставлю все имеющиеся чертежи и картинки и видео. По ним надо написать инструкцию по сборке и монтажу. Продукция: металлическая мебель (верстак, тумба, стеллаж, шкаф) Инструкция должна содержать текст и картинки (картинки в любом стиле). Срок ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать рерайт статьи

    Необходимо сделать рерайт статьи. Статья для главной страницы сайта, который занимается производством полиэтиленовых пакетов. Ключевые слова: полиэтиленовые пакеты, продажа пакетов, купить пакеты, пакеты из полиэтилена. Количество знаков: 1700 - 1800

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать 105 статей для miralinks. Магазин посуды.

    Написать 105 уникальных смысловых статей для miralinks. Статья должна иметь непрерывную мысль, обзацы связаны между собой, уникальность не менее 95 %. В каждой статье прописан h1, в одной статье 1 ссылка. Размер: 2000 символов без пробелов. Бюджет ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт статей

    $50

    Требования: — 2.5–3тыс. символов — отсутствие хитростей в виде замены русских букв латиницей и наоборот — интересуют именно переписанные стати, а не с перестановленными словами. — уникальность — 100% Темы, они же ключевый слова (5 повторений в тексте): 1. демонтаж бетона ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи о тайнах Москвы и интересных местах

    $100

    Требуется человек, который бы из существующей информации написал статьи по заданным темам. Очень желательно понимание темы и опыт написания подобных статей(примеры работ). Планируется долгосрочное сотрудничество. Большой объем текстов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Уникальные описания к товарам

    $50

    Нужны уникальные, качественные описания товаров (42 товара) в маленьком интернет-магазинчике podarochnii.ru. А также тексты в разделах Гарантия, Оплата, Доставка. Примеры для стиля описания товара можно найти по адресу http://www.mirgeeka.ru/

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Расшифровка аудио

    Нужно расшифровать аудио запись семинара. Объем большой нужно много людей. Тематика - психология. На записили будет работа с переводчиком - т.е. именно речь переводчика записываем. Ориентируюсь на 5 руб минута

    Копирайтинг12 исполнителей
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайтинг, 3 публ. по "Электроэнергетике", срочно

    $9

    Необходим грамотный рерайтинг 3 публикаций (исходники Ваши), по теме «Опоры ЛЭП» (опоры линий электропередач). Конкретные темы и источники, выбирайте сами, какие больше понравятся. Но до начала выполнения работ необходимо будет согласовать темы со мной. Ссылки на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад