Расшифровка аудио

Я предоставлю все имеющиеся чертежи и картинки и видео. По ним надо написать инструкцию по сборке и монтажу. Продукция: металлическая мебель (верстак, тумба, стеллаж, шкаф) Инструкция должна содержать текст и картинки (картинки в любом стиле). Срок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно расшифровать аудио запись семинара.
Объем большой нужно много людей.
Тематика - психология.
На записили будет работа с переводчиком - т.е. именно речь переводчика записываем.
Ориентируюсь на 5 руб минута
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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