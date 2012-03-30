Расшифровка аудио

КопирайтингЗавершен20 заявок507 просмотров
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Нужно расшифровать аудио запись семинара.

Объем большой нужно много людей.

Тематика - психология.

На записили будет работа с переводчиком - т.е. именно речь переводчика записываем.

Ориентируюсь на 5 руб минута

12 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранные исполнители
elmara_10
Эмма 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$3
3 дня
Спасибо, Эмма.
Дарья - отличный заказчик. Четкое задание - своевременная оплата. Спасибо за работу.
MegaMozg169
Владимир 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Вовремя и качественно.
Четкое , непротиворечивое ТЗ; своевременное консультирование; оплата в оговоренных ранее объемах и сроках. Вот основное, чем я охарактеризую Дарью как работодателя.
KidGirl
Елена 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$27
1 день
В срок и по ТЗ.
Четкая задача, оплата вовремя. Спасибо!
basketroom
Анатолий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Был рад сотрудничеству с Дарьей! Чётко поставленное задание, оговоренные сроки, своевременная оплата!
ElenaSergeeva84
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Непредвиденные обстоятельства помешали Елене выполнить заказ, но не помешали читать мои вопросы-сообщения о том, когда он будет. Через 2 дня ответ - не будет :(
gavrilovaliana
Лиана 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
12 лет назад
$12
2 дня
Работа выполнена на отлично. Сроки соблюдены
Дарья - отличный заказчик. Оплата всегда во время. Рекомендую.
d_splendid
Данияр 
31 годКазахстан
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Задание не выслал. Пропал.
Volna1
Юлия 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Все как требовалось.
Порядочный заказчик, четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Julia_Bespalova
Юлия 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва
12 лет назад
$8
1 день
Хорошая работа, выполнена вовремя.
Отличный работодатель. Было очень приятно сотрудничать: четко поставлено задание, своевременная оплата
Dio-dao
Сергей 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$10
7 дней
Хорошая работа выполнена вовремя
Доволен сотрудничеством с Дарьей! Своевременно получил оплату за проделанную работу. Надеюсь, что смогу быть снова полезен. Заказчик порядочный и честный.
Evangel_East
Скиф 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$17
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заслуживающий доверия и уважения работодатель. Работа оплачена в полном объеме согласно достигнутых договоренностей и очень оперативно.
sonra
Елена 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$6
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно работать с Дарьей! Четко поставлена задача и своевременная оплата. Спасибо Вам!
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