Расшифровка аудио

Добавлять изделия в раздел сайта icecatalog.ru/katalog Добавлять по следующему принципу: 1. Мы вам скидываем сайт производителя, с которого нужно добавлять изделия и указываем какие изделия нужно добавить. (Добавлять изделия нужно будет в разные категории каталога) 2. Добавляете изделие ...