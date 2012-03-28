Добавлять изделия в каталог сайта

Добавлять изделия в раздел сайта icecatalog.ru/katalog

Добавлять по следующему принципу:

1. Мы вам скидываем сайт производителя, с которого нужно добавлять изделия и указываем какие изделия нужно добавить. (Добавлять изделия нужно будет в разные категории каталога)

2. Добавляете изделие нужно заполняя максимально возможное количество параметров и составляя уникальное описание к изделию на 500-1000 зпб. Часто изделия отличаются одним или несколькими параметрами, в таком случае перебивать все параметры заново не нужно. При редактировании изделия есть кнопка "Копировать", которая создаст копию изделия и далее в этой копии вам нужно всего лишь изменить отличающийся параметр (параметры), название изделия, и исправить название изделии в описании. (составлять другое описание к такому изделию не нужно)

Нужно учитывать:

1. Правильно называть изделие: Сначала название категории, далее название производителя, далее серия изделия (если есть), далее артикул (в качестве примера можно смотреть изделия на сайте).

2. Описание изделия должно начинаться с названия изделия, которое выделено в тег . Всего название изделия должно встречаться в описании 2-3 раза (можно в разных словоформах, например, холодильная витрина Нароч ВХСД-30, холодильная витрина ВХСД-30, витрина Нароч ВХСД-30). В strong выделено только одно, первое, название

Стоимость:

- изделие с уникальным описанием 0.5$ + 1$ за 1000зпб.

- копия изделия 0.1$

Оплата:

- Webmoney z-кошелек