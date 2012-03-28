Добавлять изделия в каталог сайта

Нужно написание пресс релиза (в дальнейшем возможно постоянные периодические заказы на релизы). На Хорошем Английском языке. Пожалуйста обращайтесь только если вы знаете какой должен быть хороший пресс релиз, что в нем должно быть. С опытом написаний. Релиз будет размещаться ...
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Добавлять изделия в раздел сайта icecatalog.ru/katalog
Добавлять по следующему принципу:
1. Мы вам скидываем сайт производителя, с которого нужно добавлять изделия и указываем какие изделия нужно добавить. (Добавлять изделия нужно будет в разные категории каталога)
2. Добавляете изделие нужно заполняя максимально возможное количество параметров и составляя уникальное описание к изделию на 500-1000 зпб. Часто изделия отличаются одним или несколькими параметрами, в таком случае перебивать все параметры заново не нужно. При редактировании изделия есть кнопка "Копировать", которая создаст копию изделия и далее в этой копии вам нужно всего лишь изменить отличающийся параметр (параметры), название изделия, и исправить название изделии в описании. (составлять другое описание к такому изделию не нужно)
Нужно учитывать:
1. Правильно называть изделие: Сначала название категории, далее название производителя, далее серия изделия (если есть), далее артикул (в качестве примера можно смотреть изделия на сайте).
2. Описание изделия должно начинаться с названия изделия, которое выделено в тег . Всего название изделия должно встречаться в описании 2-3 раза (можно в разных словоформах, например, холодильная витрина Нароч ВХСД-30, холодильная витрина ВХСД-30, витрина Нароч ВХСД-30). В strong выделено только одно, первое, название
Стоимость:
- изделие с уникальным описанием 0.5$ + 1$ за 1000зпб.
- копия изделия 0.1$
Оплата:
- Webmoney z-кошелек
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