50 тыс. комментариев на сайт ремстрой тематики

Нужно написать порядка 50000 комментариев по тематике стройки и ремонта, каждый - с упоминанием одного ключевого слова.

Объем комментария — не менее 250 символов б/п.

Делать нужно вдумчиво.

Комментарии должны дополнять материал, быть полезными.

Оплата фиксированная — 150000 рублей.

Обязателен опыт именно в этой сфере, желательно — профильное образование.

Ищу человека, который организует работу, будет проверять каждый комментарий (в т.ч. на уникальность), высылать мне отчет.

Оплата пачками комментариев по 5000 рублей.

Работа постоянная, есть аналогичные задачи по нескольким другим ресурсам.