Рерайт кусков текста

КопирайтингЗавершен10 заявок245 просмотров
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Необходимо сделать рерайт прикрепленного документа, для прохождения копирайта на Антиплагиате + Адвего.

Пишите проценты валидации, сроки и стоимость.

12 лет назад
Keeper89
Юрий 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад
$50
4 дня
Евгения замечательно справилась с работой, буду обращаться еще. Спасибо!
Довольна сотрудничеством с Юрием на все 100%. Задание понятно, заказчик всегда на связи для выяснения всех вопросов, оплата четко в соответствии с договоренностью. Буду рада сотрудничать снова!
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