Требуется рерайт, тематика - двери

Необходимо сделать рерайт прикрепленного документа, для прохождения копирайта на Антиплагиате + Адвего. Пишите проценты валидации, сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим качественный рерайт, объём исходников около 39 000 симв.
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