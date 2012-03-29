Написать описание для товаров

Добавлять изделия в раздел сайта icecatalog.ru/katalog Добавлять по следующему принципу: 1. Мы вам скидываем сайт производителя, с которого нужно добавлять изделия и указываем какие изделия нужно добавить. (Добавлять изделия нужно будет в разные категории каталога) 2. Добавляете изделие ...
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Требуется написать описание для групп товаров. Текст должен быть уникальным.
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