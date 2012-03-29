Рерайтинг, 3 публ. по "Электроэнергетике", срочно

Необходим грамотный рерайтинг 3 публикаций (исходники Ваши), по теме «Опоры ЛЭП» (опоры линий электропередач).

Конкретные темы и источники, выбирайте сами, какие больше понравятся. Но до начала выполнения работ необходимо будет согласовать темы со мной. Ссылки на источники, также, необходимо будет предоставить.

Задача на мой взгляд элементарна. Разбираться в этой сфере необязательно, главное, чтобы текст был уникален для поисковых систем и его смысл при редактировании не терялся.

Т.е., по 90 руб. за уникальные тексты в 3000 символов каждый (включая пробелы).

Вознаграждение выплачивается после выполнения работы в полном объеме. Оплата произойдет быстро, ждать не придется. Способ оплаты согласуем, т.е. можно интернет-деньгами или на счет п/к и т.д.