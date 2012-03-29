Рерайтинг, 3 публ. по "Электроэнергетике", срочно

$9
КопирайтингЗакрыт1 заявка226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим грамотный рерайтинг 3 публикаций (исходники Ваши), по теме «Опоры ЛЭП» (опоры линий электропередач).

Конкретные темы и источники, выбирайте сами, какие больше понравятся. Но до начала выполнения работ необходимо будет согласовать темы со мной. Ссылки на источники, также, необходимо будет предоставить.

Задача на мой взгляд элементарна. Разбираться в этой сфере необязательно, главное, чтобы текст был уникален для поисковых систем и его смысл при редактировании не терялся.

Т.е., по 90 руб. за уникальные тексты в 3000 символов каждый (включая пробелы).

Вознаграждение выплачивается после выполнения работы в полном объеме. Оплата произойдет быстро, ждать не придется. Способ оплаты согласуем, т.е. можно интернет-деньгами или на счет п/к и т.д.

12 лет назад
web-saitov
Ильгиз 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Irysja23_love
Ирина 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$9
2 дня
  • Похожие заказы

  • Написать инструкцию по сборке

    $250

    Я предоставлю все имеющиеся чертежи и картинки и видео. По ним надо написать инструкцию по сборке и монтажу. Продукция: металлическая мебель (верстак, тумба, стеллаж, шкаф) Инструкция должна содержать текст и картинки (картинки в любом стиле). Срок ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавлять изделия в каталог сайта

    Добавлять изделия в раздел сайта icecatalog.ru/katalog Добавлять по следующему принципу: 1. Мы вам скидываем сайт производителя, с которого нужно добавлять изделия и указываем какие изделия нужно добавить. (Добавлять изделия нужно будет в разные категории каталога) 2. Добавляете изделие ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 3 SEO текста. Приватно для karver

    Нужны следующие тексты для сайта центра компьютерной поддержки: главная страница, о чистке ноутбуков, ремонт мониторов. Ключ выданы исполнителю. Объем текстов: 1500, 2500, 2000 соответственно.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать статьи на английском языке

    Здравствуйте! Требуется копирайтер,хорошо владеющий английским языком для написания ряда статей (предположительно 10). Оплата 50 р./ 1000 зн. Портфолио и примеры статей просьба присылать на [email protected]. В будущем возможно постоянное сотрудничество

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Пресс релиз на английком языке

    Нужно написание пресс релиза (в дальнейшем возможно постоянные периодические заказы на релизы). На Хорошем Английском языке. Пожалуйста обращайтесь только если вы знаете какой должен быть хороший пресс релиз, что в нем должно быть. С опытом написаний. Релиз будет размещаться ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт кусков текста

    Необходимо сделать рерайт прикрепленного документа, для прохождения копирайта на Антиплагиате + Адвего. Пишите проценты валидации, сроки и стоимость.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • 50 тыс. комментариев на сайт ремстрой тематики

    $5000

    Нужно написать порядка 50000 комментариев по тематике стройки и ремонта, каждый - с упоминанием одного ключевого слова. Объем комментария — не менее 250 символов б/п. Делать нужно вдумчиво. Комментарии должны дополнять материал, быть полезными. Оплата фиксированная — 150000 рублей. Обязателен ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад