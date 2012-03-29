Рерайт статей

$50
КопирайтингЗакрыт27 заявок337 просмотров
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Требования:

— 2.5–3тыс. символов

— отсутствие хитростей в виде замены русских букв латиницей и наоборот

— интересуют именно переписанные стати, а не с перестановленными словами.

— уникальность — 100%

Темы, они же ключевый слова (5 повторений в тексте):

1. демонтаж бетона (использовать слова: цена, стоимость, расценки)

2. алмазная резка (бетона, проемов, диском, стен, цена)

3. Алмазная резка железобетона

4. Демонтаж стен

5. продвижение сайта +в поисковых системах (продвижение сайтов, раскрутка)

6. seo оптимизация (продвижение, jooml, оптимизация сайта)

12 лет назад
pilipenko_a
Антон 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
tolika
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$50
6 дней
Рекомендую Заказчика как адекватного Клиента с конструктивным подходом к обсуждению ТЗ. Оплата была произведена своевременно, в соответствии с объемом выполненной работы (немного превышающим оговоренный в ТЗ). Кроме того, Заказчик не торопил с написанием статей - дал время спокойно ознакомиться с исходным материалом.
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