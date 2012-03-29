Рерайт статей

Рекомендую Заказчика как адекватного Клиента с конструктивным подходом к обсуждению ТЗ. Оплата была произведена своевременно, в соответствии с объемом выполненной работы (немного превышающим оговоренный в ТЗ). Кроме того, Заказчик не торопил с написанием статей - дал время спокойно ознакомиться с исходным материалом.