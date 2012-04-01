Статьи о тайнах Москвы и интересных местах

$100
КопирайтингЗавершен13 заявок221 просмотр
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Требуется человек, который бы из существующей информации написал статьи по заданным темам. Очень желательно понимание темы и опыт написания подобных статей(примеры работ). Планируется долгосрочное сотрудничество. Большой объем текстов.

12 лет назад
Frein
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
zera125
Юля 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Эмоции от сотрудничества исключительно позитивные. Все в срок, со всеми пожеланиями и уточнениями, грамотно, качественно, в духе выбранной тематики.
Четкие требования, грамотная формулировка ТЗ. Очень приятно работать с Сергеем, масса положительных эмоций.
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