poruchick2008

Требуется написание модуля для DLE - отзывы об автомобилях. Как должно выглядеть. >>Форма добавления отзыва: Выбор марки/модели авто (списки должны присутствовать) Добавление фото (несколько), открывающиеся на jQuery Срок владения (тестовое ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно наполнить региональную доску объявлений. копипаст с других досок. Начальный объём - 200-300 штНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется аналог данного портала autorella_ru, но оптимизированный и с интуитивно понятной системой управления. Возможен вариант, как создания с нуля, так и приобретения готового решения.Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Версия Joomla 3.0. Можно сделать доработку готового бесплатного решения Adsmanager, можно написать с нуля, рассматриваются любые другие варианты. Требования к скрипту: 1. Полная интеграция пользователей J3.0 2. Наличие основных разделов и ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется вывести отображение дополнительных полей для материала внутри статьи в виде блока внутри контента.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется аналог данного скрипта specnomer точка com Из функционала нужна только витрина номеров с подбором и форма заявки на продажу. Номера будут добавляться в базу администратором. Так же потребуется генератор картинки номера (опция). Система ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $30
Требуется написание информера, подобного этому - http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад