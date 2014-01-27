Интересный заказ, четкое ТЗ и своевременная оплата. Никаких претензий к заказчику нет. Более того, сам затянул со сроками, из-за чего сотрудничество прекратилось. Заказчик отнесся с пониманием, оплатил выполненную работу. Рекомендую к сотрудничеству.