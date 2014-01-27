Разработка web сайтов для вашего бизнеса
Наш сайт: www.insolutions.pro
Услуги:
- Профессиональная разработка сайтов на Yii-фреймворке, 1C-Bitrix, WordPress, Joomla!, OpenCart
- Адаптивная верстка сайтов и лендингов с интеграцией на CMS
- Разработка модулей, скриптов, расширений для сайтов на различных CMS
- Разработка сайтов с нуля (без готовой CMS)
- Парсеры данных
- Оптимизация сайтов под GooglePageSpeed
- HTML, HTML5, CSS3
- JavaScript, jQuery
- PHP
- Yii-фреймворк (Yii 1, Yii 2)
- MySQL, PostreSQL
- CMS: WordPress, Joomla!, OpenCart, Bitrix
- Git, SVN
- Twig, Smarty
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
11 лет назад
PHP
Понятный php код, много комментариев к нему, к сотрудничеству рекомендую.
Ответный отзыв
Виктор поставил четкое и понятное ТЗ с конкретными требованиями к результату, быстро проверил выполненную работу и своевременно оплатил ее. Было приятно работать.
$500
8 баллов
11 лет назад
В целом все ок, спасибо.
Ответный отзыв
Интересный заказ, четкое ТЗ и своевременная оплата. Никаких претензий к заказчику нет. Более того, сам затянул со сроками, из-за чего сотрудничество прекратилось. Заказчик отнесся с пониманием, оплатил выполненную работу. Рекомендую к сотрудничеству.
$150
10 баллов
11 лет назад
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Четкая задача, своевременная оплата (и предоплата). Нареканий нет.
$30
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Алексей - Молодец ) быстро и красиво справился с работой. нареканий нет, вообще )
Ответный отзыв
Интересный заказ, подробное и понятное ТЗ, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$160
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Работой Алексея доволен. Исполнено в срок, практически без доработок. Были просьбы сверх ТЗ, их Алексей тоже сделал без лишних вопросов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Было приятно поработать с Владимиром. Четкое ТЗ, отличное понимание того, что заказчик хочет видеть на выходе. Своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Интернет-магазины
3 отзыва
$15/час
от $500от 15 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$15/час
от $150от 7 дней
нет рейтинга