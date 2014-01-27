greenkaktusx

Алексей greenkaktusx

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка web сайтов для вашего бизнеса

Наш сайт: www.insolutions.pro

Услуги:

  • Профессиональная разработка сайтов на Yii-фреймворке, 1C-Bitrix, WordPress, Joomla!, OpenCart
  • Адаптивная верстка сайтов и лендингов с интеграцией на CMS
  • Разработка модулей, скриптов, расширений для сайтов на различных CMS
  • Разработка сайтов с нуля (без готовой CMS)
  • Парсеры данных
  • Оптимизация сайтов под GooglePageSpeed
В работе используем:

  • HTML, HTML5, CSS3
  • JavaScript, jQuery
  • PHP
  • Yii-фреймворк (Yii 1, Yii 2)
  • MySQL, PostreSQL
  • CMS: WordPress, Joomla!, OpenCart, Bitrix
  • Git, SVN
  • Twig, Smarty

Портфолио

Отзывы заказчиков

Nukler
Бунин 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$14
10 баллов
11 лет назад
PHP скрипт, обрабатывающий .txt файл
PHP
Понятный php код, много комментариев к нему, к сотрудничеству рекомендую.
Виктор поставил четкое и понятное ТЗ с конкретными требованиями к результату, быстро проверил выполненную работу и своевременно оплатил ее. Было приятно работать.
Ответный отзыв
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
8 баллов
11 лет назад
Приватно для Алексеев Алексей (greenkaktusx)
В целом все ок, спасибо.
Интересный заказ, четкое ТЗ и своевременная оплата. Никаких претензий к заказчику нет. Более того, сам затянул со сроками, из-за чего сотрудничество прекратилось. Заказчик отнесся с пониманием, оплатил выполненную работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Bondar495
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Сделать сайт
+
Сотрудничеством доволен. Четкая задача, своевременная оплата (и предоплата). Нареканий нет.
Ответный отзыв
gash
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Написать калькулятор для сайта Натяжных потолков
Joomla
Алексей - Молодец ) быстро и красиво справился с работой. нареканий нет, вообще )
Интересный заказ, подробное и понятное ТЗ, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
fenixvl
61 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$160
10 баллов
11 лет назад
Сверстать сайт визитку на joomla 3.1
Joomla
Работой Алексея доволен. Исполнено в срок, практически без доработок. Были просьбы сверх ТЗ, их Алексей тоже сделал без лишних вопросов. Рекомендую.
Было приятно поработать с Владимиром. Четкое ТЗ, отличное понимание того, что заказчик хочет видеть на выходе. Своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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Интернет-магазины
3 отзыва
$15/час
от $500от 15 дней
нет рейтинга
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1 отзыв
$15/час
от $150от 7 дней
нет рейтинга