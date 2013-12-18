Доработка сайта на DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки154 просмотра

Здравствуйте

Есть проект, начатый но не законченый, проект на DLE. На сколько я могу судить шаблонный. Необходимо долеть сайт. Установить каталог, галерею, создать все разделы и максимально настроить. Дать несколько советов по работе с DLE.

Высылайте Ваши, адекватные предложения. Предложения от барыг с ценами как за разработку своей новой cms не интересуют.

Спасибо.

DLE
11 лет назад
ThreeD
Антон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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