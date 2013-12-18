Удалить скрытые ссылки wordpress.org, и т. п.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок146 просмотров

Нужно удалить плагин Мета, который отображается наверху (вместе со ссылками):

elegantthemes.com

wordpress.org

codex.wordpress.org

ru.forums.wordpress.org

а так же

greench.com (в шаблоне)

11 лет назад
Gregorian2011
Екатерина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров