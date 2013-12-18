Перенести Джумлу 1.5.26 на более новую

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок140 просмотров

Есть сайт на Джумла 1.5.26 okna76.com

Нужно произвести миграцию с сохранением всех данных

Нужно перейти на стабильную Джумла 2.5.9 (если считаете что надо переносить на более поздние версии, объясните почему)

Joomla
11 лет назад
okna76
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Был
11 лет назад

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