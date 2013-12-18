Написать модуль фотогалереи для DLE. Либо переделать самописную(все файлы и база есть) под модуль DLE. Есть пример этой же самописной галереи.
Натянуть PSD магазина на Bitrix
Необходимо натянуть – PSD магазина на Bitrix
Лицензия куплена.
Интересует стоимость и сроки, макет по запросу..
Заявки фрилансеров
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